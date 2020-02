Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Hoher Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

An der Kolpingstraße ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen BMW stellte sein Auto gegen 09.15 Uhr auf einem Parkplatz hinter der Deutschen Post AG ab. In der Zeit bis 18.30 Uhr stieß ein Unbekannter gegen den Pkw und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

