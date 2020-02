Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

Buer: Einbruch in Produktionshalle

Melle (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es am Nordring zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Ein unbekannter Täter schlug auf der Rückseite der Halle ein Fenster ein und drang so in den Produktionsraum vor. Es wurden zwei Verkaufsautomaten aufgebrochen und das Bargeld gestohlen. Auch einige Werkzeuge nahm der Täter mit. Die Polizei in Melle sucht nach Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise werden unter 05422/920600 entgegengenommen.

