Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrerflucht auf Edeka Parkplatz- älterer Unfallzeuge gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen auf dem Edeka Parkplatz an der Natruper Straße ereignete. Ein älterer Herr beobachtete offenbar gegen 9 Uhr, wie ein Auto gegen einen grauen Ford Focus fuhr und diesen entsprechend beschädigte. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach davon. Der Zeuge ging daraufhin in den Markt und teilte das Kennzeichen des Geflüchteten mit, hinterließ allerdings nicht seine Personalien. Der ältere Herr wird gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541/327-2215.

