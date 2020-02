Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht

Melle (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine illegale Müllablagerung an der Straße Am Maschkamp beobachtet. Ein weißer Mercedes Sprinter stoppte auf der Brücke über dem Hümpelbach und zwei Personen stiegen aus. Aus dem Fahrzeug warfen sie dann mehrere Säcke mit Hausmüll und zehn Altreifen, diese teilweise mit Felge, in den Bach. Es kam an dieser Stelle bereits in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen. Wer Hinweise zu dem weißen Sprinter hat oder sonst etwas zu dem Vorfall mitteilen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422/920600.

