Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Sachbeschädigung an drei geparkten Autos

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es im Drosselstieg zu Sachbeschädigungen an drei geparkten Autos gekommen. Der Täter fügte den unweit der Straße Haseldehnen am Straßenrand abgestellten Autos mit einem spitzen Gegenstand Lackkratzer zu und verursachte so einen Gesamtschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit den Beschädigungen im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05401-879500.

