Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - "Parkplatzrempler" in der Industriestraße

Melle (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Industriestraße ereignete sich am Samstagnachmittag eine Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 14.45 und 15.15 Uhr einen blauen Audi A4 Avant. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der bei der Unfallflucht entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell