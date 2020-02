Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfallflucht auf Parkplatz

Georgsmarienhütte (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Klöcknerstraße beschädigte ein Unbekannter am Samstagmittag einen grauen VW Touran und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der oder die Flüchtige touchierte das Auto zwischen 12 und 12.15 Uhr und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

