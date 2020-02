Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 47-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall in der Niedersachsenstraße wurde eine 47 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag schwer verletzt. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Frau wollte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto die Tiefgarage eines Hotels verlassen und dazu den Knopf der Schranke betätigen. Nach ersten Ermittlungen gelangte sie jedoch nicht nah genug an das Bedienelement, woraufhin sie die Autotür öffnete, mit einem Fuß auf den Boden trat und sich aus dem Auto lehnte. Dabei bewegte sich das Automatikfahrzeug und klemmte die 47-Jährige ein. Ersthelfer befreiten die Dame und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Frau wurde durch einen Notarzt und den Rettungsdienst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

