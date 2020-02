Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfallflucht mit gelbem Fahrzeug

Bad Essen (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Freitag zwischen 17.30 und 19.25 Uhr mit einem gelben Fahrzeug die Lindenstraße. Zwischen dem dortigen Kreisel und dem Bornweg beschädigte er einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen VW Touran und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

