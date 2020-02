Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Sachbeschädigungen am Sportplatz

Melle (ots)

Am späten Freitagabend trieben Unbekannte am Sportplatz in der Uhlandstraße ihr Unwesen. Sie beschädigten zwischen 21.50 und 22.10 Uhr mehrere Zaunelemente, einen Mülleimer und das Fallrohr einer Regenrinne, und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen beobachteten vier Verdächtige, bei denen es sich um zwei männliche und zwei weibliche Personen gehandelt haben könnte. Die Polizei in Melle ist an Hinweisen zu der Sachbeschädigung interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

