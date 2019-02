Polizei Münster

POL-MS: Mit 1,78 Promille über die Autobahn - Polizei stellt Führerschein sicher

Bottrop (ots)

Polizisten kontrollierten am Samstagnachmittag (23.2., 16:32 Uhr) einen 33-jährigen Mann aus Polen auf der Autobahn 2 bei Bottrop. Der Fahrer des Kleintransporters war zuvor aufgefallen, da er auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hannover stand und die Fahrbahn blockierte. Die eingesetzten Beamten rochen sofort den Alkohol in der Atemluft des 33-Jährigen. Ein Test zeigte 1,78 Promille. Der Mann aus Polen musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

