Polizei Münster

POL-MS: Zeugen halten Taschendieb am Domplatz fest

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hielt am Samstagnachmittag (23.2., 15:30 Uhr) einen Taschendieb in der Nähe vom Domplatz fest. Der 64-jährige Mann aus den Niederlanden hatte zuvor in einem Cafe die Geldbörse einer Frau aus deren Handtasche gestohlen. Die 47-jährige Münsteranerin bemerkte den Diebstahl, folgte dem Dieb und sprach ihn an. Daraufhin warf der Niederländer die Geldbörse auf den Boden und flüchtete. Der Begleiter der Frau verfolgte den 64-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache. Die Ermittlungen dauern an.

