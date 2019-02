Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in der Aaseestadt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte brachen am Samstag (23.2, 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr) in eine Erdgeschosswohnung am Kolde-Ring ein. Die Täter überkletterten einen Zaun und hebelten im Anschluss die Terrassentür auf. Die Einbrecher durchsuchten die gesamte Wohnung. Sie nahmen eine Münzsammlung, einen Wäschewanne und einen Einkaufskorb mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

