PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 29.11.2019

Hofheim (ots)

1. Einbrecher steigen in Reihenhaus ein, Hofheim am Taunus, In der Spilsit, 28.11.2019, 07:50 Uhr - 21:50 Uhr

(me)Im Verlauf des Donnerstags stiegen Einbrecher in ein Reihenhaus in der Straße "In der Spilsit" in Hofheim ein. Die Unbekannten gelangten über die Rückseite des Grundstücks auf die Terrasse und hebelten dort die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob auch tatsächlich etwas durch die Diebe entwendet wurde, konnte bei Anzeigenerstattung noch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Parkscheinautomat beschädigt, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, 22.11.2019, 16:00 Uhr - 25.11.2019, 09:00 Uhr

(me)Im Verlauf des letzten Wochenendes beschädigten unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus in der Straße "Am Bahnhof" in Bad Soden. Ziel der Unbekannten war das dort befindliche Bargeld. Jedoch brachen die Täter die weitere Tatausführung ab, sodass es bei einem Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro blieb. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 96 95 - 0 zu melden.

3. E-Bike aus Keller entwendet, Eschborn, Lilienthalstraße, 19.11.2019, 12:00 Uhr - 27.11.2019, 19:00 Uhr

(me)Zwischen Dienstagmittag vergangener Woche und Mittwochabend wurde ein E-Bike des Herstellers "Zemo", Modell "ZE 8 R" aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eschborner Lilienthalstraße entwendet. Die unbekannten Täter gelangten auf nicht bekannte Art in das Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Keller. Dort entwendeten sie das weiße E-Bike im Wert von ca. 2.900,- Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 96 95 - 0 zu melden.

4. Frontalzusammenstoß, Kelkheim (Taunus), Bundesstraße 519, Landesstraße 3014, Donnerstag, 28.11.2019, 16:20 Uhr

(jn)Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw sind am Donnerstagnachmittag bei Kelkheim zwei Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 34-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Kelkheim um 16:20 Uhr die Auffahrt der L3014 auf die B519 in Fahrtrichtung Kelkheim. Während dieses Vorganges brach das Heck des Mitsubishi aus, woraufhin der 34-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor und in der Folge frontal mit dem entgegenkommenden Citroen eines 57-jährigen Hofheimer zusammenstieß. Dieser befuhr zuvor die B519 aus Kelkheim kommend in Fahrtrichtung Hofheim. Sowohl der 57-Jährige als auch ein weiterer Fahrzeuginsasse des Citroen wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens an den zwei Pkw, die beide nicht mehr fahrbereit waren, ist derzeit noch unklar.

5. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 49. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: L3005, Gemarkung Eschborn, Höhe Fasanenweg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell