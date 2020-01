Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Wohnung + Ohne Führerschein unterwegs + Alkoholisiert Auto gefahren

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Wohnung

Ritterhude. Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Tannenhügel" verschafften sich am Dienstag zwischen 9:30 Uhr und 15:30 Uhr bislang unbekannte Einbrecher. Die Täter hebelten hierzu eine Tür auf. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Beamte der Polizei in Osterholz-Scharmbeck kontrollierten am Dienstagnachmittag den 16 Jahre alten Fahrer eines Rollers in der Westerbecker Straße. Dieser war mit dem Fahrzeug unterwegs, obwohl er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins war. Gegen den 16-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert Auto gefahren

Lilienthal. Aufgrund einer auffälligen Fahrweise kontrollierten Beamte der Polizei in Osterholz-Scharmbeck in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch eine Fahrzeugführerin in der Lilienthaler Allee. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 24-Jährige alkoholisiert gewesen sein dürfte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein einbehalten und ein Ermittlungsverfahren gegen die junge Frau eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell