Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Arbeitstasche aus Pkw gestohlen

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Eine Arbeitstasche war die Beute bislang unbekannter Täter, die diese aus einem an der Straße Am Pfarracker parkenden Fahrzeug entwendeten. Die Tat wurde zwischen 21.10 Uhr am Donnerstag, 30. Januar und 4.20 Uhr am Freitag, 31. Januar, begangen.

