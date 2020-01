Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte dringen in Pkw ein

Erkelenz-Neu-Kuckum (ots)

An der Straße Zur Kuckumer Festwiese drangen in der Nacht zu Freitag (31. Januar) unbekannte Täter in zwei parkende Fahrzeuge ein. Ob sie daraus etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

