Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstähle

Erkelenz (ots)

Zwischen 17.35 Uhr und 20.55 Uhr, drangen Einbrecher am Donnerstag (30. Januar) gewaltsam in eine Wohnung an der Wilhelmstraße ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und flüchteten unerkannt. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Am selben Tag, zwischen 11.30 Uhr und 21.10 Uhr, wurde auch ein Wohnhaus an der Straße Mennekrather Kirchweg aufgebrochen. Nachdem unbekannte Täter die Terrassentür aufbrachen, durchsuchten sie alle Etagen nach Wertgegenständen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

