Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Industriestaubsauger aus Garage gestohlen

Heinsberg-Laffeld (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (30. Januar) brachen Unbekannte das Schloss einer Garage an der Straße Am Hofkamp auf. Anschließend entwendeten sie daraus einen Industriestaubsauger der Marke Kärcher.

