Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim/Germersheim: Zwei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rülzheim/Germersheim (ots)

Bei einem 31-jähriger Mann wurden am Freitagnachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rülzheim Auffälligkeiten hinsichtlich eines Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Nachdem ein Drogenschnelltest den Verdacht der Beamten bestätigte, räumte der Mann ein, vor Kurzem einen Joint mit Marihuana geraucht zu haben. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Freund übergeben, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis stand in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 18-Jähriger Fahrzeugführer in Germersheim. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.

