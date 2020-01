Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Hückelhoven-Doveren (ots)

Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf, um in eine Wohnung an der Straße Im Schlung zu gelangen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Equalizer sowie einen Verstärker. Die Tat wurde in der Nacht zu Mittwoch (29. Januar) begangen.

