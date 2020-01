Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Erkelenz (ots)

Am 28. Januar (Dienstag), gegen 16 Uhr, war eine 16-jährige Jugendliche aus Hückelhoven zu Fuß in einer Parkanlage an der Tenholter Straße unterwegs. Sie gab an, dass sich ihr unbemerkt ein unbekannter Mann genähert habe, der sie festgehalten, zu Boden gedrückt und dann vergewaltigt habe. Nach der Tat sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Tenholter Straße geflüchtet. Die junge Frau wartete, bis die Dunkelheit hereinbrach und lief dann zum Bahnhof, um nach Hause zu fahren. Dort berichtete sie über das Geschehen und erstattete anschließend Anzeige. Sie beschrieb den Täter als breitschultrig, mindestens 180 Zentimeter groß und mit einer schwarzen Strickmütze, einer schwarzen Jacke, dunkelblauer Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

