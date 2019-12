Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brennender Weihnachtsbaum, Unfälle, Einbrüche, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen - Päckchen brennen unter öffentlichem Tannenbaum

Ihren Augen zunächst nicht getraut hat eine Polizeistreife am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags in Reutlingen. Gegen 5.00 Uhr stellten die Beamten fest, dass sowohl die unteren Äste des Christbaums auf dem Marktplatz als auch die darunter abgelegten Deko-Pakete brannten. Möglicherweise kam es zur Entzündung durch weggeworfene Zigarettenkippen. Zur vollständigen Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr angefordert, es entstand geringer Sachschaden.

Lichtenstein (RT): Verkehrsunfall aufgrund Alkoholkonsum

Am frühen Donnerstagmorgen hat eine 25-jährige, stark alkoholisierte Frau in der Honauer Steige einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 01.10 Uhr befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem VW Golf die Heerstraße albaufwärts und geriet an der ersten Kehre in den Grünstreifen. Dabei überfuhr sie ein Verkehrszeichen. Noch an der Unfallstelle tauschte sie mit ihrer 27-jährigen Beifahrerin die Plätze, wonach diese wieder in Richtung Reutlingen zurückfuhr. Eine Polizeistreife kontrollierte das langsam fahrende und an der Frontpartie entsprechend stark beschädigte Fahrzeug in Unterhausen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten nicht nur den beschriebenen Unfallhergang ermitteln, sondern stellten bei der in Österreich wohnhaften Unfallverursacherin einen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung musste die Frau Blut und ihren Führerschein abgeben, sowie eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen. Am Golf und am Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nürtingen (ES): Wohnungseinbruch

Unbekannte Einbrecher sind am Mittwochabend in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Nürtingen-Neckarhausen eingebrochen. Die Täter hebelten eine Balkontüre auf und entwendeten einen schweren Tresor in dem etliche Wertsachen aufbewahrt wurden. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren.

Wendlingen (ES): Mehrere Sachbeschädigungen/versuchte Einbrüche nahe Brandobjekt Kindergarten (Zeugenaufruf)

In unmittelbarer Nähe zur Brandörtlichkeit in der Bismarckstraße (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 25.12.2019, 09.05 Uhr; https://bit.ly/361vPPO ) sind am Mittwochmorgen mehrere eingeworfene Fensterscheiben und versuchte Einbrüche zur Anzeige gebracht worden. Die Taten wurden hauptsächlich im Zeitraum zwischen 5.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Unterboihinger Straße, Olgastraße, Blumenstraße, Küferstraße und Stuttgarter Straße wahrgenommen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit dem Brand des Kindergartens. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder Geräusche jeglicher Art wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07022/9224-0 zu melden.

Esslingen (ES): Betrunken auf dem Dach gelandet

Zu einem außergewöhnlichen Unfall ist es in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag in Esslingen auf der Hirschlandstraße gekommen. Ein Pkw Ford fuhr gegen 00.50 Uhr die Hirschlandstraße aufwärts in Richtung Hirschlandkopf. Hierbei kam der Lenker vermutlich auf Grund starker Alkoholeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW. Dieser wurde durch den heftigen Aufprall gegen die angrenzende Gartenmauer geschoben. Am Verursacherfahrzeug wurde infolge des Aufpralls das linke Vorderrad herausgerissen. Danach überschlug sich der Ford, landete auf dem Dach und schlitterte über die Fahrbahn gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Die Schleudertour endete endgültig an einem Baum. Beide Insassen im Ford, eine 40-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aus Esslingen, wurden bei dem Unfall augenscheinlich nicht verletzt, jedoch standen beide Personen erheblich unter Alkoholeinwirkung. Nach bisherigen Ermittlungen bleibt unklar, wer zum Unfallzeitpunkt gefahren ist, wurde bei beiden Insassen eine Blutprobe entnommen. Der angerichtete Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt ca. 25.000 Euro, wobei der Ford und der VW vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden sind. Die weiteren Ermittlungen zur Fahrerfrage durch das Polizeirevier Esslingen dauern an.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Donnerstagmorgen um 05.00 Uhr vor einer Diskothek in der Reutlinger Straße gekommen. In dessen Verlauf wurde ein 27-Jähriger durch ein Messer am Oberarm verletzt. Der 22-jährige Täter konnte durch eine Streifenwagenbesatzung festgenommen werden. Grund für die Auseinandersetzung der alkoholisierten Männer dürften zurückliegende Streitigkeiten zwischen den beiden Personengruppen sein. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

