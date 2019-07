Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erstes Ermittlungsergebnis zum Brand eines Schweinestalls in Kolbow

Grabow / Kolbow (ots)

Nach dem Brand einer Schweinemastanlage in Kolbow am Montag vergangener Woche geht die Kriminalpolizei im Zuge der bisherigen Ermittlungen nicht von Brandstiftung aus. Laut dem Zwischenergebnis eines Brandgutachters, der gestern den Brandort untersuchte, ist von einer technischen Ursache auszugehen. Demnach war das Feuer in einem Elektrokasten innerhalb eines Stalls ausgebrochen. Allerdings sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch nicht abgeschlossen.

Durch das Feuer auf dem Gelände eines Agrarbetriebes verendeten ca. 2.500 Schweine. Weitere 3.500 konnten gerettet werden. Über 100 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz.

