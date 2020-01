Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch gestört

Erkelenz (ots)

Ein Anwohner der Straße Am Schneller hörte am Donnerstag, 30. Januar, gegen 20 Uhr, Geräusche aus dem Wohnzimmer, als er nach Hause kam. Als er nachsah, bemerkte er, dass an der Terrassentür Hebelmarken waren. Daraufhin schaltete er das Licht im Gartenbereich an und konnte eine männliche Person erkennen, die am Ende des Grundstücks auf dem Zaun saß. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine sportliche Figur, war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze sowie einen dunklen Schal vor dem Mund. Er flüchtete sofort in Richtung Gärten an der Alcide-de-Gasperi-Straße. Der Hausbesitzer informierte daraufhin die Polizei über das Geschehen. Die Beamten sicherten die Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Wer hat einen Mann, auf den die Beschreibung passt, flüchten sehen? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

