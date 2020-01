Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülleimerbrand

Erkelenz (ots)

Anwohner meldeten am 30. Januar (Donnerstag), gegen 15.10 Uhr, den Brand eines öffentlichen Mülleimers an der Brücke zwischen den Straßen Hoogenhof und Gentishof. Durch die Hitzeentwicklung explodierten darin befindliche Sprayflaschen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf, wer den Brand verursacht hat. Diese dauern zurzeit an.

