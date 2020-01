Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Erkelenz-Golkrath (ots)

Ein Pkw, der an der Straße An der Heubahn parkte, wurde in der Nacht zu Donnerstag, 30. Januar, aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Pkw eine Handtasche.

In derselben Nacht wurde zudem aus einem Pkw, der an der Straße Terreicken stand, eine Geldbörse entwendet, in der sich Bargeld und persönliche Papiere befanden.

