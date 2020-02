Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht im Widukindland

Osnabrück (ots)

Im Abbioweg, zwischen dem Brunisburgweg und dem Engernweg, beschädigte vermutlich ein Zweiradfahrer am Freitagabend einen weißen Mazda. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 19.30 und 19.45 Uhr gegen das am Straßenrand geparkte Auto und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der oder die Unbekannte verlor bei dem Zusammenstoß Teile seines Helmes und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

