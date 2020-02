Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Nagelstudio

Osnabrück (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt am frühen Sonntagmorgen ein Nagelstudio an der Johannisstraße. Ein etwa 1,70 m großer Täter warf gegen 02.35 Uhr die Eingangstür ein und verschaffte sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der oder die Unbekannte durchwühlte Schränke und Schubladen und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Salzmarkt. Unklar ist bislang, ob der Einbrecher bei der Tat etwas mitnahm. Beschrieben wurde der Flüchtige als ca. 25 Jahre alt und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und war insgesamt dunkel gekleidet. Hinweise zu der Tat oder dem Täter erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115.

