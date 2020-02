Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Ford Transit und Anhänger gestohlen

Melle (ots)

In der Betonstraße stahlen Unbekannte am Samstag, zwischen 0 und 01 Uhr, einen Ford Transit und einen Anhänger. Der weiße Transporter, mit den Kennzeichen OS-VI 243, verfügt über einen grauen Planenaufbau mit rot/schwarzer Aufschrift. An dem Anhänger sind die amtlichen Kennzeichen OS-VH 421 angebracht und beladen ist das Fahrzeug mit einem Wassertank. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Fahrzeuge machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Melle. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell