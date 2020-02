Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbrecher nahm Werkzeuge mit

Melle (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße Am kalten Kamp erhielt in der Nacht zu Sonntag ungebetenen Besuch. Ein Unbekannter schlug die Scheibe der Terrassentür ein, gelangte so in das noch nicht ganz fertiggestellte Einfamilienhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit diversen elektrischen Werkzeugen gelang dem Einbrecher schließlich unbemerkt die Flucht. Hinweise in der Sache nimmt die Meller Polizei unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell