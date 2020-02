Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Auseinandersetzung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei in Georgsmarienhütte ermittelt wegen eines versuchten Straßenraubes, der sich am Freitagabend, zwischen 19.10 und 19.20 Uhr, an der Oeseder Straße ereignete. An der Bushaltestelle "Oesede Gildehaus" trafen drei 14-jährige Kinder auf eine Personengruppe im Alter von 18 und 19 Jahren. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der ein Messer eine Rolle gespielt haben soll. Die Ermittler bitten weitere Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

