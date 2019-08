Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch auf Baustellengelände

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende (09.08 - 12.08.2019) einen Container auf der Baustelle in der Zaunheimer Straße in Koblenz aufzubrechen. Außerdem brachen diese das Schloss eines Dieseltanks auf. Zu einem Diebstahl kam es jedoch nicht. Es entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell