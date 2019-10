Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Zeuge informiert die Polizei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochabend (16.10., 23.40 Uhr) kam es auf der Nordhorner Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Ein 34-jähriger Delbrücker befuhr mit seinem Opel die Nordhorner Straße in Richtung Gütersloh. In Höhe des Tymianwegs kam dem Opel-Fahrer ein Kia-Fahrer entgegen.

Nach Angaben des 34-Jährigen kam es dabei zu einem Zusammenstoß beider Autos an den jeweils linken Fahrzeugseiten.

Der Kia-Fahrer fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Friedrichsdorfer Straße. Der Opel-Fahrer folgte dem Autofahrer und informierte die Polizei.

In der Straße Am Röhrbach konnte der Mann durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. In seiner Atemluft war Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Altemalkoholvortest ergab einen positiven Wert.

In einem Krankenhaus wurde dem 46-jährigen Gütersloher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

