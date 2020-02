Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Unfall unter Alkoholeinfluss - Verursacher flüchtet

Bad Rothenfelde (ots)

Ein 52-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem Auto die Bahnhofstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Als der Verkehr gegen 17 Uhr ins Stocken geriet, bremste er und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend setzte er seinen Weg in Richtung Hannoversche Straße fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Fußgänger beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen den 52-Jährigen in unmittelbarer Nähe an und stellten fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Sie nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

