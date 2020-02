Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Oststraße

Osnabrück (ots)

Am Montag kam es zwischen 6 Uhr und 15 Uhr in der Oststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher flüchtete und einen Sachschaden von etwa 13.000 Euro hinterließ. Bei dem Vorfall wurden ein in Höhe der Schinkelstraße auf dem Parkstreifen abgestellter Volvo XC 40 sowie eine Mercedes A-Klasse angefahren und entsprechend beschädigt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2071.

