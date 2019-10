Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbrecher im Baumarkt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baumarkt in der Otto-Hahn-Straße ein. Der Sicherdienst informierte gegen 2 Uhr die Polizei. Die Täter beschädigten eine Tür und Fenster, machten jedoch augenscheinlich keine Beute. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090.

