Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrräder aus Lagerhalle gestohlen.

Lippe (ots)

Drei Fahrräder nahmen Einbrecher mit, die zwischen Montag und Mittwoch in eine Lagerhalle in der Edisonstraße eindrangen. Die Täter gingen mehrere Türen an und entkamen unerkannt mit ihrer Beute im Wert von rund 1000 Euro. Wenn sie Hinweise zum Raddiebstahl geben können, informieren Sie bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell