Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Scheibe eines Mercedes eingeschlagen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Im Laufe des Donnerstags schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Mercedes-Benz Kombis ein, der "Im Pfeifferswörth" geparkt war. Aus dem Fußraum entwendete er eine Handtasche, in der sich eine Geldbörse mit Bargeld sowie diverse EC-Karten und persönliche Dokumente befanden. Zudem wurde aus dem Auto ein iPhone, ein eBook, eine hochwertige Sonnenbrille und ein Schal gestohlen. Der Gesamtwert wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell