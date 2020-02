Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Audi gezielt beschädigt

Quakenbrück (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen schwarzen Audi A6 in der Artlandstraße. Das Fahrzeug, welches in der Nähe vom Bürgerpark abgestellt war, wurde in der Nacht komplett zerkratzt und alle vier Reifen wurden zerstochen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05439/9690.

