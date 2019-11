Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Schule eingebrochen

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Mittwoch durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Schule in der Rustfeldstraße eingestiegen. Nach einer Alarmauslösung um 4:18 Uhr eilten mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl zur betreffenden Lernanstalt. Vor Ort konnten die Beamten jedoch lediglich ein aufgebrochenes Fenster und durchwühlte Schränke vorfinden. Von dem Eindringling fehlte jede Spur. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch hinzugezogene Kriminaltechniker versuchen die Ermittler dem Einbrecher auf die Spur zu kommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell