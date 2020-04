Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße, Freitag, 24.4.2020, 23.20 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Freitagabend, um 23.20 Uhr konnte ein Anwohner in der Wallstraße beobachten, wie zwei männliche Personen ein Kraftrad aus einer Grundstückseinfahrt schoben und sich zwischen den Wohnhäusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Leuschnerstraße entfernten. Der Zeuge versuchte zunächst die beiden Täter zu verfolgen, er verlor sie jedoch in der Dunkelheit aus den Augen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden unbekannten Tätern sowie dem Diebesgut verlief negativ. Es handelt sich um ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Rex mit schwarzem Versicherungskennzeichen und einem Wert von ca. 300,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen (Tel. 05551/7005-0).

