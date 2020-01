Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 07.01.2020: Weitere Personenkontrollen in der Innenstadt+++Haushaltsgeräte eingesteckt+++Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis Unfall gebaut

Gießen (ots)

Gießen: Weitere Kontrollen in der Innenstadt

Im Zuge des Konzeptes "Sicheres Gießen" haben Polizeibeamte am Montagnachmittag Personenkontrollen durchgeführt. Dabei fiel den Beamten in der bahnhofstraße auch ein 22 - Jähriger auf. Bei dem Mann aus Pakistan fanden die Beamten auch kleinere Mengen an Drogen. Bei der Überprüfung stellte es sich heraus, dass er sich offenbar illegal in Deutschland aufhält. Ermittlungen und weitere Maßnahmen wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb geschnappt

Mit einer Schere, einer Pfanne und anderen Haushaltsgegenständen wollte ein 28 - Jähriger am Montagnachmittag ein Kaufhaus am Seltersweg zu verlassen. Da der Mann die Sachen im Wert von fast 200 Euro nicht bezahlt hatte, wurde er von einem zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Windschutzscheibe beschädigt

In der Neugasse in Lang-Göns haben unbekannte Personen zu Beginn der Woche an einem VW Passat einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Vandalen hatten die Windschutzscheibe beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Außenspiegel beschädigt

Im Rosenweg haben Unbekannte am Samstag, zwischen09.00 und 16.30 Uhr, den Außenspiegel eines dort geparkten PKW beschädigt. Dabei wurde offenbar mutwillig der Glaseinsatz beschädigt. Der Schaden liegt bei fast 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Offenbar "rote" Ampel missachtet

Das rote Anhaltezeichen eine Ampel hat am Montag, gegen 18.45 Uhr, offenbar ein 20 - Jähriger aus Herne nicht beachtet. Der Fahrer eines Kleinlasters war auf der Landesstraße 3020 in Richtung Heuchelheim unterwegs und fuhr einfach in den Kreuzungsbereich an der B 429 (Anschlussstelle Heuchelheim) ein. Der Laster des 20 - Jährigen prallte dort mit dem Audi eines 49 - Jährigen aus Lollar zusammen. Der Lollarer war an der Anschlussstelle Heuchelheim abgefahren und wollte weiter in Richtung Industriegebiet West fahren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Opel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen am Fahrbandrand der Alten-Busecker-Straße (Höhe41) geparkten Opel. Der braune Astra stand dort zwischen Sonntag (29.Dezember) 10.00 Uhr und Samstag (04.Januar) 12.00 Uhr. Als der Fahrer wieder zu seinem Auto kam, war die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Ostanlage: Abbiegeunfall

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (07.Januar) in der Ostanlage. Gegen 9.45 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrerin mit ihrem Hyundai die linke Abbiegespur und ein 31-jähriger Fahrer mit seinem Audi die rechte Abbiegespur. Bei "Grün" bogen beide Fahrzeuge ab. Dabei kam die 53-jährige Fahrerin auf den rechten Fahrstreifen und touchierte den Q7 des 31-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich beim dem Unfall keiner. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Heuchelheimer Straße: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Mittwoch (07.Januar) gegen 6.50 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Heuchelheimer Straße. Eine 50-jährige Fahrerin und eine 28-jährige Fahrerin befuhren die Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen. Die 28-Jährige bemerkte dabei zu spät, dass der vor ihr fahrende Golf abbremst und kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich/B457: Unfall unter Drogeneinfluss

Ein 20-jähriger Hungener befuhr am Montag (06.Januar) gegen 15.20 Uhr die B457 aus Hungen kommend in Richtung Lich. Da er offenbar unter Betäubungsmittel stand, kam er in Höhe Lich-Langsdorf nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/ 91430.

Fernwald/A5: Auffahrunfall

Zu einem Unfall kam es am Montag (06.Januar) gegen 11.50 Uhr auf der Autobahn 5 Richtung Frankfurt. Ein 39-jähriger Toyotafahrer und ein 19-Jähriger BMW-Fahrer fuhren auf dem rechten Fahrstreifen. Als der 19-Jährige ohne ersichtlichen Grund auf den vorrausfahrenden Toyota auffuhr. Dabei schleuderte der 39-jährige gegen die Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro. Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-Jährige war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell