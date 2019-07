Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls vom Dienstag in Borken. Eine 33-jährige Borkenerin befuhr gegen 08.30 Uhr die Straße Landwehr in Richtung Coesfelder Straße. Als sie ihren Wagen verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies ein nachfolgender 37-Jähriger zu spät: Der Tecklenburger prallte mit seinem Fahrzeug auf. Ins Krankenhaus brachte ein Rettungswagen die leicht verletzte Fahrerin des ersten Fahrzeugs und eine 51 Jahre alte Raesfelderin, die als Beifahrerin darin gesessen hatte.

