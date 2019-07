Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Vandalismus an Sporthalle

Heiden (ots)

Am Regenfallrohr einer Sporthalle haben sich Unbekannte am vergangenen Wochenende in Heiden zu schaffen gemacht. Die Unbekannten rissen das Rohr aus seiner Verankerung am Gebäude der Halle an der Straße Am Sportzentrum und beschädigten das Haltesystem. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

