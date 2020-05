Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfallflucht angezeigt

Ahaus (ots)

Unbekannte haben in Ahaus-Alstätte am Montag in der Zeit von 18.30 Uhr bis 18.35 Uhr ein geparktes Auto einer Alstätterin beschädigt. Nach Angaben der Autofahrerin habe sie ihren schwarzen VW Polo auf der Öddingsstraße abgestellt und nach ihrer kurzen Abwesenheit die Beschädigung an der linken Fahrzeugseite gesehen. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

