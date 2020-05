Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.05.2020, gegen 18.05 Uhr stießen aus bislang ungeklärter Ursache ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer und ein 71-jähriger Rennradfahrer auf dem neben der Granadaallee verlaufenden Radweg in Freiburg zusammen. Dabei wurden beide Radfahrer schwer verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in die Uniklinik Freiburg gebracht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

oec

