Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Pkw kollidiert mit entgegenkommendem Lkw - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.05.2020, ist auf der L 151 zwischen Murg und Niederhof ein Pkw mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Dabei wurde die 71-jährige Autofahrerin leicht verletzt, der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unversehrt. Kurz nach 12:00 Uhr war die in Richtung Niederhof fahrende Frau in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrspur geraten. Ihr VW stieß mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar. Der Sachschaden liegt bei über 20000 Euro. Die Landstraße war bis zur Bergung des Sattelzuges gegen 14:30 Uhr komplett gesperrt.

