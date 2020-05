Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Bekleideter Mann springt in den Titisee

Freiburg (ots)

Gegen 13.25 Uhr wurde am Samstag, 16.05.2020, tel. beim Polizeirevier Titisee-Neustadt mitgeteilt, es sei soeben ein "Mann mit Klamotten" in den Titisee gesprungen. Vor Ort konnte die Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt neben dem ebenfalls hinzu gerufenen Rettungsdienst den betreffenden 53-jährigen Mann antreffen. Dieser erklärte, er habe versehentlich Bier auf seine Kleider geschüttet und wollte diese vor seiner Weiterreise mit dem Zug "im See waschen".

Nachdem die Kleider wieder etwas getrocknet waren, konnte der 53-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 9336 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell