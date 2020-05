Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Radfahrer angefahren

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 16.05.2020 kam gegen 22:15 Uhr eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Süd zu einem Unfall hinzu. Im Einmündungsbereich der Guilfordallee von der Besanconallee hatten Zeugen einen Radfahrer am Boden liegend aufgefunden. Der Mann wurde durch das DRK notversorgt und in eine Klinik verbracht. Durch die Kollision hatte er sich einen Beinbruch zugezogen, stand allerdings unter Schock, so dass eine Vernehmung zum Unfallhergang nicht möglich war.

Die Verkehrspolizei hat nun die Ermittlungen zum unfallflüchtigen Pkw aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sich unter Tel: 0761-8823100 zu melden.

